Veysel Ulusoy, emekli maaşlarına dikkat çekti: Zam alamayacaklar!

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, emekli maaşlarına yapılan zamda kök maaş detayına dikkat çekti. Ulusoy, "İnsanlar artık eve ekmek götüremeyecek duruma geldi" dedi.

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Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunulurken, teklifte emeklilere dair bir düzenlemenin olmadığı görüldü.

İktidara yakın kaynaklar, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahardan sonra yapılacağını ve emeklilere kademeli artışın yapılacağını iddia ediyor.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 19,77

Bu gelişmeler öncesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19,77 artacak.

"EMEKLİ ZAM ALAMAYACAK"

Enflasyon farkı zammı, emekli kök aylıklarına yapılırken konuya ilişkin Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı alan bir kimsenin kök maaşı 5 bin 500 civarında. Mevcut düzenlemede bir emekli enflasyon oranında zam alsa dahi en düşük maaş olan 7 bin 500 TL'ye erişmediği için zam alamayacak" dedi.

"İNSANLAR EVE EKMEK GÖTÜREMEYECEK DURUMA GELDİ"

7 bin 500 TL'nin altında maaş alan emekliler için yeni düzenleme gerektiğini belirten Ulusoy, "7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için yapılan yüzde 19,77 zam oranı ise bir aylık enflasyon değeri olarak karşımıza çıkıyor. TÜİK'in baskıladığı enflasyon ile insanlar artık eve ekmek götüremeyecek duruma geldi" diye konuştu.

Düzenleme Meclis'te: Memur maaşlarında seyyanen zam tehlikesi!Düzenleme Meclis'te: Memur maaşlarında seyyanen zam tehlikesi!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Veysel Ulusoy Emekli Emekli maaşı Enflasyon TÜİK SSK Bağkur
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