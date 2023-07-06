Yasağa takılmamak için yeni yöntemi buldular! 3 sıfır siliniyor...

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre, ikinci el araçların, 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Söz konusu karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanırken, ikinci aracını sıfır liste fiyatının üzerinde satmak isteyen araç sahipleri, ilanlarından 3 sıfırı sildi.

E-ticaret siteleri incelendiğinde; 2020 model Mercedes marka bir aracın fiyatı ilanda bin 920 lira olarak konulduğu görüldü. İlandaki iletişim bilgileri üzerinden T24'ün ulaştığı araç sahibi, aracın fiyatının 1 milyon 920 bin lira olduğunu belirtirken, "İlana neden fiyatı doğru şekilde yazmadınız" sorusunu yanıtsız bıraktı.

2022 model bir başka Mercedes'in fiyatının da ilana 2 bin 150 lira şeklinde konulduğu görüldü.



Bazı araç sahipleri ise ilanlarına koydukları fiyatta 1 veya 2 sıfır sildi.