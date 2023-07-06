Düzenleme Meclis'te: Memur maaşlarında seyyanen zam tehlikesi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memurlar, yüzde 11,77 oranında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Bu orana ayrıca yüzde 6 aylık toplu sözleşme zammı ilave edilince yüzde 17,55 zam alınmış olacak.

Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi tamamlandı.

MEMUR MAAŞLARI DÜZENLEMESİ YARIN TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Bu gelişmeler sonrası 7 Temmuz Cuma (Yarın) günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekti.

"EMEKLİ MATRAHI İÇERİSİNDE YER ALMAYACAK"

"Yapılacak olan 8 bin 77 TL seyyanen ödemenin emekli matrahı içerisinde yer almayacağını" belirten Tezel, şu ifadelere yer verdi:

"Bu düzenleme; gösterge aylığı, ek gösterge, kıdem aylığı gibi unsurların içerisine yeni bir kalem olarak getiriliyor. Böylece yapılacak olan bu artış memurun emekli olduğu zaman alacağı toplu paraya dahil edilmeyecek."

"OLUMSUZ BİR MAHİYET TAŞIYOR"

Öte yandan memurlara yapılacak olan seyyanen zammın, kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Tezel, "Seyyanen zam odacıdan genel müdüre kadar aynı düzey zammı öngördüğü için kamudaki nitelikli personel açısından memnuniyetsizlik getirici ve kamudan caydırıcı bir nitelik taşıdığı yönüyle hiyerarşik açıdan da olumsuz bir mahiyet taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem