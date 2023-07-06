Altın fiyatlarına Fed freni: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası gram altın yeni güne sınırlı düşüşle başlayarak bin 611 TL'den işlem görmeye başladı.

Dün gün içi gram altın bin 623 TL seviyesini görmüştü.

ALTIN FİYATLARINA DOLAR/TL DESTEĞİ

Öte yandan altın fiyatları yükseliş trendini sürdüren dolar/TL kurundan destek bulmayı sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem