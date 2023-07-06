Dolar/TL'de yeni rekor!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar/TL yükseliş trendini sürdürerek yeni güne rekor seviyle başladı.

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Dolar/TL'de yeni rekor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla 26,0754'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,13 TL seviyesini görerek rekor seviyelere yükseldi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Söz konusu tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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