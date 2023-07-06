Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına ilişkin açıklama: Üç temel bileşeni var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programıyla yaptığı açıklamada programın üç temel bileşeni olduğunu söyledi.

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Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına ilişkin açıklama: Üç temel bileşeni var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." 

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