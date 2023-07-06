Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına ilişkin açıklama: Üç temel bileşeni var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programıyla yaptığı açıklamada programın üç temel bileşeni olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şimşek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın üç temel bileşeni var:
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."
Programımızın üç temel bileşeni var:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…