Ankara karıştı: 'Bürokratlar bütçe açığı maddesini yanlış yazdı'

Bütçe açığını azaltmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasayla artırılması öngörülen bütçe açığı rakamı Ankara'yı karıştırdı. Torba yasada yer aldığı biçimiyle 659 milyar TL'lik 2023 yılı bütçe açığının 2.1 trilyonu aşacağı anlamı çıkarken, bürokratların maddeyi yanlış yazdığı, açığın aslında 200 milyar TL daha artacağı konuşuluyor.

10Haber yazarı Erdal Sağlam'ın aktardığına göre dün Meclis'e sunulan torba yasanın 5. Maddesi ile eklenen geçici madde 38’de, "5. Maddede düzenlenen net borç kullanım tutarı 2023 yılı için, 1-1-2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katı olarak kullanılır" deniliyor. Metni okuyan bütçe teknisyenleri, yılbaşında öngörülen 659 milyar TL’lik bütçe açığı için yapılacak borçlanmanın bu maddeye göre 2 trilyon 183 milyar TL’ye çıkacağını belirttiler.

'ŞAŞKINLIK YARATTI'

Yapılan tüm vergi artışlarına, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) yükünün Merkez Bankası'na yüklenmesine rağmen bu bütçe açığı rakamının şaşkınlık yarattığını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine araştırdığımızda, torba yasayı yazanların aslında bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan ek borçlanma tutarının üç katını kastettikleri, yani 659 milyar TL’lik açığın 860 milyar TL’ye çıkmasının kastedildiğini söylediler. Halbuki yasada yazılı olan madde borçlanma tutarının üç katına çıkarılacağı anlamına geliyordu.

Özet olarak bürokratların yasa maddesini hatalı yazdığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla torba yasa bu hafta sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldiğinde, büyük ihtimalle verilecek önergelerle bu maddeye açıklık kazandırılacak ibareler eklenecek.

Yani daha net biçimde borçlanmada Bakanın yüzde 5, Cumhurbaşkanı’nın bunun üzerine yüzde 5 artırma yetkisine denk gelen tutarın üç katına kadar, yani toplamda yaklaşık yüzde 30’a denk gelecek biçimde artırılacağı açık biçimde torba yasadaki maddeye eklenmesi gerekecek."