Depremin yükü yine yurttaşın omuzlarında... MTV'nin iki katına çıkarılması, 99'da getirilen Özel İletişim Vergisini akıllara getirdi

İktidarın depremin kayıplarını telafi etme gerekçesiyle MTV'yi iki katına çıkarılması, 1999 Gölcük depreminde getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi'ni akıllara getirdi. 'Bir kereye mahsus' olarak iki katına çıkarılan MTV'nin önümüzdeki yıllardaki durumu merak konusu oldu.

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Depremin yükü yine yurttaşın omuzlarında... MTV'nin iki katına çıkarılması, 99'da getirilen Özel İletişim Vergisini akıllara getirdi

GERÇEK GÜNDEM - En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere iki katına çıkarıldı.

MTV’nin iki katına çıkarılmasına gerekçe olarak ise 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı kayıpların telafisi gösterildi.

İktidarın ‘deprem’ bahaneli bu zammı, akıllara 1999’da meydana gelen Gölcük depremini getirdi. 17 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Özel İletişim Vergisi adı altında bir vergi getirilmiş ve bir kereye mahsus olacağı söylenen vergi daha sonradan kalıcı hale getirilmişti.

NASIL UYGULANMAYA BAŞLANDI?

Deprem vergisi Kasım 1999'da Bülent Ecevit hükûmeti tarafından kablo TV, mobil aramalar ve mesajlaşmaya uygulanmaya başlandı 4481 sayılı yasayla gelir, taşıt, emlak, özel haberleşme ve özel işlemler üzerinden de alınmaya başlandı 2003'te vergi uygulamalarının çoğu kaldırıldı ancak Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi.

ANLAYIŞ 20 YILI AŞKIN SÜREDİR DEĞİŞMEDİ

Bugüne gelindiğinde, MTV’nin ‘bir defaya mahsus’ iki katına çıkarılması kararı 20 yılı aşkın süredir devletin anlayışında hiçbir şeyin değişmediğini gösterdi.

İşte, “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihdası ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” başlıklı teklifin ilgili bölümü ise şöyle:

 Depremin yükü yine yurttaşın omuzlarında... MTV'nin iki katına çıkarılması, 99'da getirilen Özel İletişim Vergisini akıllara getirdi - Resim : 1

 YURTTAŞLARDAN PARA TOPLANMIŞTI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, iktidar birçok felaketin ardından yaptığı gibi yurttaşlardan para yardımı istedi.

'Türkiye Tek Yürek' adı altında şova dönüştürülen bir kampanya düzenlenirken, kampanyaya birçok iş insanı bağış yaptı. Birçok yurttaş da bu kampanyaya para gönderdi.

DEPREM VERGİLERİ NE OLDU SORUNA 'YOL OLDU' YANITI VERİLMİŞTİ

Düzce’de 1999 depreminin ardından getirilen Özel İletişim Vergisiyle milyarlarca lira para toplandı. Ancak 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında ‘Deprem vergileri ne oldu?’ sorusunun cevabı “Yol yaptık” oldu.

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ““Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki ‘Bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti?’ Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor” yanıtını vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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