Dosyalar açılıyor: Kılıçdaroğlu'nun fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu, yeniden milletvekili seçilmeyenlere ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. 600 fezlekenin daha gönderileceği belirtildi.

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Dosyalar açılıyor: Kılıçdaroğlu'nun fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

TBMM Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi.

600 FEZLEKE DAHA GÖNDERİLECEK

Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığı'ndaki işlemin ardından Adalet Bakanlığı'na, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Halen Adalet Bakanlığı'nda bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA FEZLEKESİ BULUNUYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

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Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.

Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.

Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.

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