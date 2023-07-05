Seçim sonrası her şey sil baştan: Kandil'den "İslam siyaseti" mesajı

Seçimlerden sonra, siyaset arenası yeniden şekilleniyor. Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık, yaptığı açıklamada çözüm sürecine göndermede bulundu ve dindarlarla bağlar kurulması gerektiğini söyledi. Bayık, görüşüne referans olarak Öcalan'ı gösterdi.

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Seçim sonrası her şey sil baştan: Kandil'den "İslam siyaseti" mesajı

GERÇEK GÜNDEM - AKP, son genel seçimlerde Kürt illerdeki muhafazakar oyları toplayan HÜDA-Par ile ittifak kurarak Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen isimleri Meclis'e taşıdı.

Çözüm sürecinin öne çıkan isimlerinden Galip Ensarioğlu da yeniden AKP sıralarından Meclis'e girdi.

Bu gelişmelerle birlikte kamuoyunda “HDP'siz yeni bir çözüm süreci” tartışması tekrar başladı. Eski çözüm süreci ve terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan'ın yeniden gündeme taşınması tartışmasına muhalif cepheden giren gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınıp tutuklandı.

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BAYIK: DİNDARLARI ARANIZA DAHİL ETMEZSENİZ SONUÇ ALAMAZSINIZ

Bu tartışmalar yaşanırken terör örgütünün önde gelen isimlerinden Cemil Bayık, HDP'yi eleştiren ve özellikle Kürt toplumunun İslami değerlere verdiği öneme dikkat çeken bir demeç verdi.

Örgütün yayın organına konuşan Bayık, AKP'nin etrafına inançlı/dindar insanları topladığını, istismar edip üzerinden siyaset yaptığını ileri sürdü ve "Bu kesim Türkiye’de güçlüdür. Büyük bir kesimdir. Bunu göremez, buna göre bir siyaset geliştiremez, bu toplumu kucaklamazsan, aranıza dahil etmezsen Türkiye'de sonuç alamazsın. Erdoğan’ın yaptığı suistimale engel de olamazsın. Seçimde bu durum ortaya çıktı” dedi.

“ÖCALAN’IN YÜRÜTTÜĞÜ SİYASET DEMOKRATİK İSLAM ÜZERİNEYDİ”

Öcalan’ın 2013’te öne sürdüğü ve 21 Mart 2013’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında okunan mektubundaki yaklaşımını hatırlatan Bayık, “Öcalan’ın yürüttüğü siyaset, demokratik İslam siyaseti üzerineydi, çünkü Türkiye’ye İslam hakim. Ağırlıklı olarak Müslüman halkı var. Farklı inançlardan ve dinlerden insanlar da var fakat ağırlıklı olarak Müslüman bir halk. Bunu görmediğiniz taktirde ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Bu yüzden Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan herkesin bunu görmesi lazım. Demokratik İslam siyasetiyle bu halka gitmeli, kucaklamalı, aranıza almalısınız. O zaman bu ittifak Türkiye’de büyük sonuçlar alır" ifadelerini kullandı.

MEKTUPTA NELER VARDI? “BİN YILA YAKIN İSLAM BAYRAĞI”

Çözüm sürecinin zirve noktalarına ulaştığı 2013 yılında, Öcalan’ın İmralı’dan yazdığı mektup Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında okunmuştu. Silahların susacağını ileri süren Öcalan, silahların ülke dışına çıkarılması talimatını vermişti.

Öcalan, mektubunda, İslam vurgusu yaparak şunları kaydetmişti:

“Saygı değer Türkiye halkı;

Bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.

Gerçek anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkâr, ret, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Abdullah Öcalan PKK
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