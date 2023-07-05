Fatih Altaylı, Merdan Yanardağ'ı eleştiren Bahçeli'ye Hilal Kaplan'ı gösterdi: Basit bir sorum var

TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm süreciyle ilgili sözlerini eleştirirken kullandığı "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi?" ifadesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması ve hemen ardından tutuklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ensarioğlu, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirirken bahse konu süreçte Öcalan'ın 'daha samimi olduğunu' söylemişti.

Muhalif kimlikleriyle bilinen başta siyasetçi ve basın mensupları olmak üzere birçok kişi yaşananlara tepki gösterirken, iktidara yakın çevreler ise Yanardağ'ı hedef göstermeye devam ediyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir" diye konuşmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı ise, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazıda Bahçeli'ye seslendi ve adını anmadan şimdilerde TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan AKP'ye yakın Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın geçmiş paylaşımlarını gösterdi:

"Sayın Devlet Bahçeli, Merdan Yanardağ ile ilgili sert sözler etmişsiniz.

Siyasi konumunuz gereği, bunları söylemek zorundasınız, temsil ettiğiniz düşünce ve siyasi duruş bunu gerektiriyor, farkındayız.

İtirazımız yok.

Yanardağ’ın sözlerine ben de katılmıyorum ama kaçma ve delil karartma riski bulunmayan birinin tutuklu yargılanmasına itiraz ediyorum.

Ancak basit bir sorum var.

Merdan Yanardağ’ı sert biçimde eleştiren siz, aşağıda yazacağım cümleler ile ilgili ne düşünüyorsunuz:

'Diyorlar ki, Devlet’e katil deme. Olur, seri katil.'

'Şehitlik kavramı İslam’da vardır. Türk Kürt savaşı dediğiniz şeyde ise şehitlik yoktur. Anlaması çok mu zor hakikaten!'

'Devlet JİTEM’e terör örgütü desin. Kürtlerden de PKK’ya terör örgütü demesini bekleyebiliriz o zaman.'

'Sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı, yeşil, sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil'

'TSK gerçekten Peygamber Ocağı olsaydı, arife günü kan döker miydi?'

Devlet Bey, bu sözler ne Merdan Yanardağ’a ait ne de marjinal bir yayında kalem oynatan radikal solcu ya da Kürtçü birine.

Sosyal medyadaki bu sözlerin ve benzer köşe yazılarının sahibi Devlet’in resmi televizyonu TRT’nin yönetim kurulu üyelerinden biri.

Benzer sözlerin sahiplerinin birinin hapiste, birinin TRT’ yönetim kurulu odasında olması sizi rahatsız etmiyor mu!

Bence ikisi de oldukları yerde olmamalılar.

Ya sizce! (...)"

Fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.