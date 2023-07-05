DİSK, TÜİK önünde: 'Rakamlarla oynandıkça milyonların ekmeği her gün küçülüyor'

GERÇEK GÜNDEM /

Uzun zamandır açıklamaları "şaibeli" olarak değerlendirilen ve verilerine güvenilmeyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün enflasyon rakamlarını açıkladı.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 19.77

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının refah zammı hariç %19,77 zamlanması bekleniyor. Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artıyor.

DİSK'TEN TÜİK ÖNÜNDE EYLEM

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TÜİK önünde yaptıkları açıklamayla rakamlardaki şaibelere dikkat çekerek kurumun maaş zamlarında belirleyici olduğunu hatırlattı. TÜİK önünde yapılan eylemde ,; "Sefalete teslim olmayacağız", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları atıldı.

DİSK temsilcileri, TÜİK'in mahkeme kararına rağmen enflasyon sepetini açıklamadığına vurgu yaparken rakamlarla oynanmasıyla emekçilerin maaşlarının çalındığını söyleyerek uygulamalara tepki gösterdi.

"EMEKÇİLER ALDIKLARI ÜCRETLE SADECE KARNINI DOYURABİLİYOR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in milyonlarca işçiyi, emekliyi, memuru ve sofralarındaki ekmeği, maaşları ilgilendiren enflasyon rakamlarını açıkladığına dikkat çekerken emekçilerin aldığı ücretle sadece karnını doyurabildiğini kaydetti.

TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonunun yüzde 53.9 olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, DİSK-AR'ın TÜİK'in resmi verilerine göre hesapladığı rakamları; "Yaklaşık 17 milyon insana tekabül eden en düşük gelirli yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 85; emeklilerin yüzde 66" ifadeleriyle açıkladı.

"TÜİK'İN ENFLASYONU ÇARŞIDA PAZARDA MARUZ KALDIĞIMIZ ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA"

Çerkezoğlu; "TÜİK, Türkiye'nin en önemli ücret belirleyeni haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'de bütün emek gelirleri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. TÜİK'in enflasyonu her gün bizlerin çarşıda, pazarda, markette maruz kaldığımız enflasyonun çok ama çok altındadır" diye konuştu.

Gerçek rakamlarla TÜİK verilerinin arasında makasın giderek açıldığını, milyonlarca emeklinin hakkının gasp edildiğini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Rakamlarla oynandıkça milyonların ekmeği küçülüyor" dedi.

TÜİK ENFLASYON SEPETİNİN MADDE FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLAMIYOR

Çerkezoğlu, mahkeme kararına rağmen TÜİK'in enflasyonun hesaplanmasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamadığını belirterek kurumun verilerinin şaibeli olduğunu, ekonomik verilerin karartıldığını söyledi.

Çerkezoğlu; "TÜİK'e gerçekleri açıklaması, ekmeğimizle oynamaması için çağrı yapıyoruz. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarı da TÜİK oyunlarıyla, TÜİK üzerindeki oyunları ile emeğimizi, ekmeğimizi küçülten bu politikalardan vazgeçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.