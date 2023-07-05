Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo

Temmuz emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin temmuz ayı zammı, bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranları sonrası belli olacak. Peki maaş zamları için tahminler neler, emekliye zam ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...