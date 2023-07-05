Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Türkiye, bugün saat 10.00'da açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına kilitlendi. EYT'lilerinde içinde olduğu yaklaşık 15,5 milyon emeklinin maaşı, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netleşecek.
Temmuz emekli zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin temmuz ayı zammı, bugün saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranları sonrası belli olacak. Peki maaş zamları için tahminler neler, emekliye zam ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memura zam, asgari ücrete temmuz zammı çalışmalarını yürüttü.
İlk düzenleme asgari ücrete zam adımı oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Sıra emekli zammı ve memur maaşları düzenlemesine geldi.
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.