Tarıma bir tehdit daha: 'Menemen Ovası yok ediliyor; yasalar uygulanmıyor'

Nurcan Etik'in Yenigün Gazetesi'ndeki haberine göre, İzmir'in Menemen ilçesinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım alanı dışında kullanımı yasaklanmış birinci derece tarım arazisi kabul edilen alanların, Tarım İl Müdürlüğü'nden soğuk hava deposu yapmak için alınan izinlerle, mermer, rüzgar gülü, karavan, makine imalat gibi fabrikalara ve düğün salonlarına dönüştürüldüğü iddia edildi. Menemen'de tarımsal alanda inşa edilen fabrika binalarının son dört yılda hızla arttığını ifade eden Menemen Çevre Platformu'ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Üzeyir Karaca, "Soğuk hava deposu adı altında çöp depolama, karavan yapımı firmaları, düğün salonları vb. pek çok yapı inşa ediliyor" dedi. İzinlerin Tarım İl Müdürlüğü'nden alındığını vurgulayan Karaca, "Herhangi bir denetim yok ve belediye de bu işlere göz yumuyor. Örneğin rüzgar gülü kanatlarının olduğu bir binanın yıkımı için Danıştay kararı olmasına rağmen Belediye hala hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

Menemen'de 240 bin dönümlük tarımsal alanın iki yıl önce 220 bine, bu yıl ise 200 bin civarına düştüğünü öne süren Karaca, "Bölgedeki yapılaşma bu hızla devam ederse beş yıl içinde 100 bin dönüme kadar düşecek, tarım alanı diye bir şey kalmayacak" dedi. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin binasının da tarım alanına yapıldığını belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncesinde biz daha uygun bir yere yapılması için itiraz ettik fakat kabul edilmedi, başta 22 dekarlık bir alana kurulmuştu şimdi ise 400 dekara çıktı. Bu alan ilerleyen yıllarda 1000 dekara kadar çıkacak. Buralar birinci derece tarım arazileri.”

'MENEMEN OVASI YOK EDİLİYOR'

Menemen Ulukent'te çiftçilik yapan Nezir Kandemir ise bölgede Toprak Koruma Kanunu'na uyulmadığını vurgulayarak, "Menemen yok ediliyor, yasalar uygulanmıyor ve kimseye derdimizi anlatamıyoruz, karamsarlık içindeyiz" dedi. Kandemir, "Yıllardır kaymakamlığa, belediyeye ve tüm ilgili makamlara dilekçe veriyoruz fakat sonuç alamıyoruz. Ovamızın elden gitmemesi için son umudumuz Ziraat Mühendisleri Odası'nda toplanan ve Ankara'ya gönderilecek dilekçeler" diye konuştu. Hayvan damlarının sökülüp yerine fabrikalar kurulduğunu belirten Kandemir, "Soğuk hava deposu diye diye her yeri ranta çevirdiler. Ne burası Malatya ne de biz kayısı yetiştiriyoruz, biz pamuk yetiştiriyoruz, ne işi var soğuk hava depolarının bu ovada" diyerek tepki gösterdi.

YÜZLERCE DİLEKÇE VERDİLER

Köylülerin Ziraat Mühendisleri Odası'na yüzlerce dilekçe verdiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, köylülerin dilekçelerde, "Ürün çeşitliliğiyle ülke ekonomisinde söz sahibi olduğumuz bu tarımsal araziler Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerince de korunmaktadır. Ancak tüm toprak koruma mevzuatına rağmen, tarımsal alanlarımızın haksız işgallerle hızla yok edilmektedir. Yetkili makamlara yapılan şikayetler sonuçsuz kalmaktadır. Tarımsal topraklar yok edilerek betonlaşmaktadır. ...Milyonlarca yılda oluşan toprağımıza olan borcumuz, tüm ülkenin beslenmesindeki sorumluluk bilincimiz ve hukuka olan inancımız nedeniyle, tarım topraklarımızın kurtarılması için meslek odanızın desteğini talep ediyoruz" vurgusunu yaptıklarını belirtti.

'YIKIM KOLAY OLMUYOR'

Bir tarım arazisinin tarım dışına çıkarılabilmesi için gerekli olan yasal izinlere dair bilgiler veren Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı şu bilgileri verdi:

"Tarım arazisinin tarım dışı kullanımı, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu'yla sınırlanmış, belirlenmiş kurallara göre oluyor. Soğuk hava deposu gibi tarımsal amaçlı yapılar için veya arazinin bir kısmına depo, bağ evi yapmak, hayvancılık, mantarcılık veya ekoturizm işletmesi açmak gibi faaliyetlerde izin almak için birtakım aşamalar var." İlgili makamların gerekli incelemelerden sonra olumlu ya da olumsuz yanıt verdiğini belirten Çakıcı, "Tabii, bunlar başvuranlar için, bunun dışında kaçak yapılıyorsa ve bunlar tespit edilirse cezalar yazılıyor. Yıkım işlemleri için tedbirler alınıyor. Fakat tabii ki Tarım İl Müdürlüğü'nün kolluk kuvveti yok, o nedenle bunun üzerine gidip de yıkım işlerini çok kolay gerçekleştiremiyor" açıklamalarında bulundu.