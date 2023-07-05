Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 6.026,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan artışla ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6.003,90 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.076,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa FED ABD İstanbul
Memur ve emeklinin gözü kulağı buradaydı: TÜİK enflasyon rakamını açıkladı TÜİK enflasyon rakamını açıkladı
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
'Mehmet Şimşek'in planları, Erdoğan'ın ısrarı nedeniyle sekteye uğradı' 'Mehmet Şimşek'in planları, Erdoğan'ın ısrarı nedeniyle sekteye uğradı'
Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı... Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum
NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu! NASA açıkladı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu!
Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı! Türkiye için alarm verilmişti: Dünyada ölümler başladı!
Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi! Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi!