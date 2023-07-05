Memur ve emeklinin gözü kulağı buradaydı: TÜİK enflasyon rakamını açıkladı

Memur ve emeklinin gözü kulağı, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranında.

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu

TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ALTI AYLIK ENFLASYON

Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

ZAM ORANI NETLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları refah zammı hariç %19,77 zamlanacak.

Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artacak.

EN YÜKSEK ARTIŞLAR

TÜİK verilerine göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut.

Aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023:

ENAG RAKAMLARI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyonu geçen gün açıklamıştı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı.

E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem