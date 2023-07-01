İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu!

İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un haziran ayı enflasyonunun yüzde 55,19 olduğunu açıkladı.

İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 55,19 oldu!

İstanbul Ticaret Odası(İTO), İstanbul'un haziran ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da haziran ayında fiyatlar yüzde 3,46 oranında arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 55,19 olarak gerçekleşti.

2023 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,46 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,32 oranında artış gösterdi.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 64,27 arttı.

Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon ise yüzde 56,05 olmuştu.

İTO VERİLERİNİN DETAYLARI

İTO'nun açıkladığı verilere göre, Haziran 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,11, Konut Harcamalarında yüzde 3,75, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,39, Gıda Harcamalarında yüzde 3,37, Giyim Harcamalarında yüzde 3,20, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Diğer Harcamalar grubunda yüzde -0,85  azalış gerçekleşti.

Haziran 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,36, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,21, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,93, Mensucat Grubunda yüzde 3,30, Madenler Grubunda yüzde 2,21 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -1,36 azalış izlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon İstanbul
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
Araç sahiplerine bayram dönüşü kötü haber: Benzine büyük zam geliyor Araç sahiplerine bayram dönüşü kötü haber: Benzine büyük zam geliyor
Ekonomist Yeşilada: Erdoğan'a oy verenler 6 ay sonra 'keşke vermeseydik, elimiz kırılsaydı' diyecek Ekonomist Yeşilada: Erdoğan'a oy verenler 6 ay sonra 'keşke vermeseydik, elimiz kırılsaydı' diyecek
Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın
ÇOK OKUNANLAR
Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı: Kimseye aldırmadan samimi görüntüler Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı
Emeklilik tablosu güncellendi: EYT sonrası yaş-prim listesi değişti! Emeklilik tablosu güncellendi: EYT sonrası yaş-prim listesi değişti!
Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar
Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim