Araç sahiplerine bayram dönüşü kötü haber: Benzine büyük zam geliyor

Bayram tatili sonrası araç sahiplerini kötü bir sürpriz bekliyor. Sektör kaynaklarına göre benzine salı gününden geçerli olmak üzere 2,11 lira zam bekleniyor.

Araç sahiplerine bayram dönüşü kötü haber: Benzine büyük zam geliyor

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.

Motorine en son 20 Haziran’da 1,65 TL zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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