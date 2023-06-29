İşte iktidarın reva gördüğü hayat… Asgari ücretli müzede su ve limonata içmek için 2 saat 40 dakika çalışmak zorunda

Milyonlarca çalışanın geçim ücreti olan ve ortalama ücret haline gelen asgari ücret, geçen haftalarda yapılan toplantıların ardından net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Temmuz ayında hesaplara yatması beklenen yeni asgari ücret, dolar ve enflasyon karşısında kısa sürede eridi. Çalışanların kira ve gıda harcamalarına zor yeten ücretle, sosyal ve kültürel etkinlikler ulaşılmaz hale geldi.

Bunun bir örneği ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Topkapı Sarayı’nda yaşanıyor.

TOPKAPI SARAYI MÜZESİNDE SU 20 LİRA, LİMONATA 98 LİRA

Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı’nın bahçesinde yer alan mini büfelerden alışveriş yapmak zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, fiyat listesine baktığında ve hesabı öderken büyük bir şokla karşılaşıyor.

İşte dudak uçuklatan fiyatların yer aldığı alışveriş fişi:

ZİYARETÇİLER FAHİŞ FİYATLARA MAHKUM EDİLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Topkapı Müzesi için uygulanan tarifede 500 ml su için 20 lira, plastik donuk bardakta limonata için 98 lira istendiği görülüyor. Müze Kart sahibi olunması halinde ise fiyatlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor. Topkapı Sarayı Müzesi’nde uygulanan fiyat tarifesine dair bir bilgiyi resmi kurumların internet sitelerinden bulmak mümkün olmazken yurttaşlar ve turistler fahiş fiyatlarla kompleks içinden alışveriş yapmaya mecbur bırakılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ TOPKAPI SARAYI BAHÇESİNDE BİR BARDAK LİMONATA İÇMEK İÇİN 2 SAAT ÇALIŞMAK ZORUNDA

Öte yandan bir asgari ücretlinin Topkapı Sarayı’nın avlularında limonata alabilmesi için yaklaşık 2 saat çalışması gerekiyor. 500 ml su için çalışılması gereken süre ise yaklaşık 40 dakika. Ailesi ya da arkadaşları ile gelen ziyaretçiler için bu rakam katlanarak artıyor.

Asgari ücret net maaşının 11 bin 402 liraya yükselmesiyle saatlik ücret 50 lira 68 kuruş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ‘Müzedenal’ isimli sitede ise tarihi figürlerin kullanıldığı süs eşyalarının yine fahiş fiyatlara satıldığı gözlerden kaçmıyor.

İşte Topkapı Sarayı'nda bilet fiyatları:

60 liraya yıllık olarak satın alınabilen Müze Kart; Topkapı Sarayı’nın Harem ve Aya İrini bölümlerinde, Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümünde, Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Küçüksu Kasrı Mesire Alanı ve Beykoz Mecidiye Kasrı Mesire Alanı'nda geçerli değil. Ziyaretçilerin bu bölümler için ayrıca bilet alması gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem