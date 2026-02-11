Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.

Kaynak: DHA