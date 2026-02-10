Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Gerez bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle fenomen haline gelen gelen Şıvga Gerez'den acı haber geldi. Gerez'in hayatını kaybettiği bildirildi.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ergin Ataman'ı Yıkan Ölüm Ergin Ataman'ı Yıkan Ölüm
Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı Uzak Şehir’in Pakize’si Sosyal Medyayı Salladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ünlü Oyuncu İsyan Etti, 'Oyun Dışı Kalırsın' Ünlü Oyuncu İsyan Etti, 'Oyun Dışı Kalırsın'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Esra Erol’da Tanınmıştı... Cemile’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı Cemile’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı
ÇOK OKUNANLAR
Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı Küçükçekmece Adliyesi Karıştı: Avukat, Hakime Saldırdı
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti