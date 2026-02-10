Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Şıvga Gerez Hayatını Kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Gerez bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle fenomen haline gelen gelen Şıvga Gerez'den acı haber geldi. Gerez'in hayatını kaybettiği bildirildi.
KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.
