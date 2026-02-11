Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama: Sorumluluğu Ağır Olan Görevi Üstleniyorum

Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Erzurum'daki 2,5 yıllık görevim sona erdi. Görevimi yapmış olduğumun verdiği huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Sorumluluğu ağır bir görevi üstelenmiş bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı. Göreve başlamadan önce Erzurum halkına veda eden Çiftçi, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

‘GÖREVİMİ YAPMIŞ OLMANIN HUZURU İLE AYRILIYORUM’

Atama kararı sonrası konuşan Çiftçi, ilk açıklamasını yaptı. Mustafa Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaşlara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı’nda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız. Bugün itibarıyla devir teslim yapılacak. 12 gibi devir teslimi gerçekleştirmiş olacağız. Her zaman yakın ilgilerini gördüğüm garnizon komutanımıza, milletvekillerimize, bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

