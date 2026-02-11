Kabine Üyelerinden Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’ye Tebrik Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanmasının ardından kabine üyeleri, eski bakanlar ve siyasilerden tebrik mesajları geldi.

ESKİ ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur" dedi.

Bakanlık görevinin tevdi edilmesiyle millete ve devlete hizmet etme sorumluluğunun daha da arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti: "23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve 'hukuk devleti' ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Görevden af talebi kabul edilen eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023'te başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devredeceğini belirtti.

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: "Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

MİLLİ EĞİYİM BAKANI YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya da ülkemize yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığına atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığına atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya Bakanlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretli çalışma ve aziz milletimize hizmetleri için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük emekle çalışan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Bugüne kadar Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda birlikte çalıştığımız kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya emekleri için teşekkür ediyorum."

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya’ya milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli vazifelerde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise bugüne kadar ortaya koydukları hizmet ve emekler için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemize hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevi devreden kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya’ya bugüne kadarki değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevini devreden değerli bakan arkadaşlarım Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a ülkemize sundukları kıymetli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, omuz omuza tam bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA-DHA