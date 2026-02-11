İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Değişikliği Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerineyse Akın Gürlek atandı. Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi’yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç’a ve Sayın Ali Yerlikaya’ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

