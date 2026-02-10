Saat Belirlendi: DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek

DEM Parti heyeti, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Saat Belirlendi: DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek
Suriye'deki son gelişmelerin ardından 'Terörsüz Türkiye' süreci yeni aşamaya geçerken dikkat çekici bir bilgi geldi. DEM Parti heyeti, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu kapsamda bir araya gelecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir" denildi.

