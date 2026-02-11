İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kimin vekalet edeceği belli oldu. Görevi geçici olarak Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Can Tuncay yürütecek.

Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda geçici görevlendirme yapıldı. Başsavcılık makamına, yeni atama gerçekleşene kadar Can Tuncay vekalet edecek.

Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyor. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olan Tuncay’ın, süreci geçici olarak yürüteceği bildirildi. Başsavcılık görevine asaleten atanacak ismin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

