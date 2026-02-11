Dolar Güne Rekorla Başladı, Euro Zirveye Yaklaştı
İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne sınırlı hareketle başladı. Dolar 43,6350 liradan işlem görürken, euro 52,0410 liraya yükseldi. Piyasada dolar ve euroda yukarı yönlü seyrin sürdüğü gözlenirken, önceki güne göre eurodaki artış dikkat çekti.
İstanbul’da serbest piyasada döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar 43,6350 liradan, euro ise 52,0410 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada dolar 43,6330 liradan alınırken 43,6350 liradan satılıyor. Euroda ise alış fiyatı 52,0390 lira, satış fiyatı 52,0410 lira seviyesinde.
Önceki işlem gününde doların satış fiyatı 43,6340 lira olurken, euronun satış fiyatı 51,9850 lira olarak kaydedilmişti.
Kaynak: AA