Kaçak Döviz Bürolarına Operasyon: Bakanlık Düğmeye Bastı! 194 İşletmenin Faaliyeti Durduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetki belgesi olmadan döviz alım-satımı yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Türkiye genelinde yürütülen incelemeler ve ihbarlar sonucunda 194 işletme hakkında işlem başlatıldı, ilgili adreslerin faaliyetleri durduruldu. Denetimlerin temel hedefinin kayıt dışılığın azaltılması ve finansal suçlarla mücadele olduğu vurgulandı.

KUYUMCULAR MERCEK ALTINDA

Denetimlerde, ana faaliyet alanı döviz ticareti olmayan bazı işletmelerde yetkisiz döviz işlemleri yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Özellikle kuyumcu gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin “tezgâh altı” döviz alım-satımı gerçekleştirdiği iddiaları üzerine kontrollerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Yetkisiz faaliyet tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

Mevzuata aykırı şekilde döviz işlemi yaptığı belirlenen iş yerlerine 50 bin ila 250 bin TL arasında idari para cezası verilebiliyor. Ayrıca işletmeler geçici süreyle kapatılabiliyor. Aynı fiilin belirli süre içinde tekrarı halinde cezaların üst sınırdan ve katlanarak uygulanabileceği ifade ediliyor. Kaçak döviz bürosu olarak değerlendirilen adreslerde ise faaliyetin süresiz durdurulması söz konusu olabiliyor.

FAALİYET İZİN BELGESİ UYARISI

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem yapılacak iş yerlerinde Faaliyet İzin Belgesi’nin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen bu belgenin görünür bir alanda asılmasının zorunlu olduğu belirtilirken, belgesi bulunmayan işletmelerle döviz işlemi yapılmaması tavsiye ediliyor.

SAHTE PARA VE KAYIT DIŞILIK RİSKİ

Uzmanlar, yetkili döviz bürolarında sahtecilik tespit cihazları, kamera kayıt sistemleri ve eğitimli personel gibi güvenlik önlemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Yetkisiz işletmelerde bu kontrollerin bulunmamasının sahte para ve kayıt dışı işlem riskini artırdığı vurgulanıyor.

VATANDAŞLARA HUKUKİ HATIRLATMA

Yetkisiz işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilen döviz işlemlerinde, yasa dışı faaliyet veya suç gelirleriyle bağlantı tespit edilmesi halinde işlem yapan kişilerin de adli süreçlerle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor. Şüpheli durumlarda savcılık ve emniyet birimlerine başvuru yapılması öneriliyor.

