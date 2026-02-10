Hatay'da Feci Olay: İki Çocuk Su Dolu Temelde Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde 5 yaşındaki Ömer Sert ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert, suyla dolu bir inşaat temeline düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ömer ve İsmail Sert hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA