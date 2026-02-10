Öykü Gürman’dan Taşacak Bu Deniz İtirafı! İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü hikayesi ve oyuncu performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazandı. Reyting listelerinde zirveden inmeyen dizinin perde arkasına dair yeni bir detay gündeme geldi.

DİZİ BAŞLADIĞINDAN BERİ MESAJ YAĞIYORDU

Dizinin başlamasıyla birlikte Öykü Gürman’a, projeye dahil olması yönünde çok sayıda mesaj geldiği öğrenildi. Gürman, konuk olduğu Saba Tümer programında, bu iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu.

ZARİFE ROLÜ İÇİN TEKLİF ALDI

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz’in oyuncu seçim sürecinde, dizide Yeşim Ceren Bozoğlu’nun hayat verdiği Zarife karakteri için kendisine teklif götürüldüğünü söyledi. Ancak sanatçı, o dönemde yoğun konser programı ve Gönül Dağı dizisindeki rolü nedeniyle bu teklifi kabul edemediğini belirtti.

“PİŞMAN DEĞİLİM AMA NEDEN OLMASIN?”

Saba Tümer’in “Pişman mısın?” sorusuna samimi bir yanıt veren Gürman, “Pişman değilim ama bundan sonra olabilir. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, ilerleyen dönemlerde Taşacak Bu Deniz’den gelebilecek yeni bir teklife sıcak baktığını da yapım ekibine ilettiğini söyledi.

