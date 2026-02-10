Uzak Şehir’de O Sahne Kafaları Karıştırdı! Alya Hamile Mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Alya’nın yaşadığı kısa bir an, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Sosyal medyada yayılan sahne sonrası “Alya hamile mi?” sorusu gündeme taşındı.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle yine adından söz ettirdi. Bölüm finalinde Boran’ın Cihan’ın aracına çarpması büyük şaşkınlık yaratırken, bölüm içinde yer alan kısa bir sahne sosyal medyada daha fazla konuşuldu.

BAŞ DÖNMESİ DETAYI SEYİRCİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yeni bölümde Alya’nın Cihan’la otururken ayağa kalktığı sırada başının döndüğünü gösteren anlar, izleyicilerin radarına takıldı. Bu sahnenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından dizinin takipçileri Alya’nın hamile olabileceğine dair çeşitli teoriler üretmeye başladı.

HİKAYEDE ŞU AN HAMİLELİK YOK

Dizinin mevcut hikâye akışında Alya’nın hamileliğine dair açık bir gelişme yer almasa da, bu kısa sahnenin bilinçli bir ipucu olabileceği yorumları yapılıyor. İzleyiciler, önümüzdeki bölümlerde bu detaya yeniden dönülüp dönülmeyeceğini merak ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEORİLER ARTIYOR

Alya karakterinin yaşadığı baş dönmesi sahnesi, dizinin hayranları arasında kısa sürede gündem olurken “senaryo sürpriz mi hazırlıyor?” sorusu da beraberinde geldi. Yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

