Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktorun hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Üsküdar
