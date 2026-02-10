Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA