İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti

Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti.

İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti
Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında hayatını kaybetti. Yazıcı’nın vefat haberi Anadolu Grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Paylaşımda, "Grubumuzun kurucu ve Onursal Başkanlarından Sayın Kamil Yazıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kurucumuza Allah’tan rahmet dileriz. Kaybımız büyük, acımız sonsuzdur" ifadelerine yer verildi.

