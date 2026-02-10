Bir İlde Kar Alarmı! Eğitime 1 Gün Ara

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verileri dikkate alındığında; 10 Şubat 2026 Salı günü ilimiz genelinde kar yağışı beklenmesi dolayısıyla, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, ilimiz genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için 10 Şubat 2026 Salı günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir."
Kaynak: DHA

