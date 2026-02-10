Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı

Ons altının 5 bin dolar üzerindeki seyrine rağmen Kapalıçarşı’da fiyatlar geri çekildi. Spot ve fiziki piyasa arasındaki makas 4 bin dolar daralırken, gram altın spotta 7 bin TL üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Son Güncelleme:
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda haftaya alıcılı başlayan ons altın, dünkü işlemleri yüzde 1,88 yükselişle 5.057 dolar seviyesinden tamamladı. Böylece ons altın, 29 Ocak’tan bu yana ilk kez 5.000 doların üzerinde günlük kapanış yapmış oldu.

Bugünkü işlemlerde de ons altın yukarı yönlü seyrini koruma çabasında. TSİ 06.00 itibarıyla 5.035 dolar civarında dengelenme arayışında olan ons fiyatı için kısa vadeli teknik göstergeler, 5 bin dolar üzerindeki tutunma isteğinin sürdüğüne işaret ediyor.

10 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATI

Ons altındaki hareketlilik, yurt içi piyasada gram altın fiyatlarına da yansıyor. 10 Şubat 2026 itibarıyla gram altın spot piyasada güne 7.065 TL seviyesinden başladı. Spot fiyatların 7.000 TL’nin üzerinde kalması, yukarı yönlü görünümün korunduğunu gösteriyor.

Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı - Resim : 1

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fark ise devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7.415 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 12.120 TL seviyesinde bulunuyor.

SPOT VE FİZİKİ PİYASA ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR

Öte yandan spot ve fiziki altın piyasaları arasındaki fiyat farkında kısmi bir daralma dikkat çekiyor. Geçen hafta 1 kilo altın için 12 bin 500 dolara kadar çıkan fark, bugün itibarıyla 8 bin 500 dolara kadar geriledi. Bu süreçte fiziki piyasada 1 kilo altın fiyatı yaklaşık 4 bin dolar düştü.

Kuyumcular, ons altındaki daha istikrarlı fiyat hareketlerinin makasın daralmasında etkili olduğunu belirtirken, mevcut farkın hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, piyasanın sakin olduğu dönemlerde kilo bazında farkın 1.500 dolara kadar gerileyebildiğini hatırlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Uber'den Dev Anlaşma: Getir'i Satın Aldı Uber'den Dev Anlaşma: Getir'i Satın Aldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Tapusu Olanlar Dikkat: Sadece 5 Gün Kaldı! Kaçırana 2 Kat Ceza Kesilecek Tapusu Olanlar Dikkat: Sadece 5 Gün Kaldı! Kaçırana 2 Kat Ceza Kesilecek
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti
Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz' Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz'
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Açıklama: 'Küfür Etmese İstifa Etmeyecektim' Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Açıklama