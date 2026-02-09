Uber'den Dev Anlaşma: Getir'i Satın Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uber Technologies, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir adım attı. Uber ile Mubadala Investment Company arasında varılan anlaşmayla, Getir’in Türkiye’deki yemek, market, çarşı ve su operasyonlarının satın alınması konusunda uzlaşmaya varıldı. İşlemin, gerekli resmi onayların ardından tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmayla birlikte Getir ve Trendyol Go, Uber çatısı altında bir araya gelecek. Bu birleşmenin, Uber’in Türkiye’ye olan uzun vadeli yatırım yaklaşımının önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.

EKOSİSTEMDE YENİ DÖNEM

Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go’nun farklı alanlardaki yetkinliklerini birleştirerek daha geniş bir hizmet ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu sinerji sayesinde tüketiciler için seçeneklerin artması, kuryeler için yeni kazanç imkânlarının doğması ve işletmeler açısından talebin canlanması amaçlanıyor.

Planlamaya göre Getir kullanıcıları, alışverişlerine mevcut Getir uygulaması üzerinden devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağına da erişebilecek. Trendyol Go kullanıcıları ise Getir ve GetirBüyük hizmetlerine kendi uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.

UBER’DEN TÜRKİYE VURGUSU

Dara Khosrowshahi, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin Uber için stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vurguladı. Khosrowshahi, iki güçlü platformun bir araya gelmesiyle tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer üreten, rekabetçi bir ekosistemin büyümesini hedeflediklerini ifade etti.

MUBADALA’DAN UZUN VADELİ MESAJ

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, Türkiye’nin yatırım açısından cazibesine dikkat çekti. Getir’in son dönemde kaydettiği ilerlemenin bu anlaşmayla somutlaştığını belirten Al Muhairi, Mubadala’nın Türkiye’de uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini söyledi.

GETİR CEPHESİNDE YENİ AŞAMA

Batuhan Gültakan ise anlaşmayı Getir için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Gültakan, Türkiye’de kurulan güçlü operasyonel yapının ve lider markanın bu adımla küresel bir ekosisteme taşınacağını belirterek, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğunun yeni aşamasına geçmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Ekonomim