Meteoroloji 13 İl İçin Alarm Verdi: Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması beklenirken, birçok bölgede sağanak ve kar yağışı görülecek.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adana, Antalya, Osmaniye, Hatay, Batman, Siirt ve Diyarbakır’da kuvvetli sağanak; Bingöl, Tunceli, Muş, Erzurum, Ağrı ve Bitlis’te ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

RÜZGAR VE SICAKLIKTA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50–70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski öne çıkıyor.

İSTANBUL’A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta batı bölgeleri için yeni bir soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Şen, İstanbul’da sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi halinde kar yağışı ihtimalinin oluşabileceğini, aksi durumda karla karışık yağmur görülebileceğini belirtti.

AKOM’DAN HAVALARLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, perşembeden itibaren ise hava sıcaklıklarının hızla yükselerek hafta sonuna doğru 15–17 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

TİPİ NEDENİYLE YOLLARDA MAHSUR KALDILAR

Kars’ın Kağızman ilçesinde yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yetkililer, bölgede kar kalınlığının arttığını ve görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü açıkladı.

AĞRI VE VAN’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Ağrı genelinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde de olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime geçici olarak ara verildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar

EGE: Yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

AKDENİZ: Yer yer kuvvetli sağanak

İÇ ANADOLU: Yağmur, kuzey yükseklerinde kar ihtimali

KARADENİZ: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar

DOĞU ANADOLU: Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ riski

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yerel kuvvetli sağanak

