THY’den Vizesiz Avrupa’ya Ucuza Uçma Fırsatı

Türk Hava Yolları, vizesiz gidilebilen Avrupa ülkelerine yönelik özel bilet kampanyası başlattı. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyada, 19 Şubat’a kadar alınan biletlerle belirlenen tarihler arasında uygun fiyatlarla yurt dışı seyahati yapılabilecek.

THY’den Vizesiz Avrupa’ya Ucuza Uçma Fırsatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları, vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik özel bir bilet kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, yurt dışına vize derdi olmadan gitmek isteyen yolcular için avantajlı fiyatlar sunuyor.

BİLETLER İÇİN SON TARİH 19 ŞUBAT

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 19 Şubat tarihine kadar satın alması gerekiyor.

VİZESİZ AVRUPA ÜLKELERİNE UYGUN FİYATLI UÇUŞLAR

Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle 24 Mart – 25 Haziran tarihleri arasında gidiş-dönüş olarak şu fiyatlardan seyahat edilebilecek:

Üsküp ve Priştine: 109 dolardan başlayan fiyatlarla

Moldova, Saraybosna ve Tiran: 129 dolardan başlayan fiyatlarla

Podgorica ve Tivat: 159 dolardan başlayan fiyatlarla

Belgrad: 189 dolardan başlayan fiyatlarla

BİLETLER NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

Kampanya kapsamındaki biletler, Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye ayrıca www.turkishairlines.com adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ya da THY satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY)
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 12 İl İçin Sarı Uyarı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 12 İl İçin Sarı Uyarı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Hakkında İnceleme
Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek? Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?
Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek