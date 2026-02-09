Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde kredi kullanımındaki yavaşlamaya karşın kredi kartı harcamalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. BDDK verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla kredi kartı kullanan kişi sayısı 40,7 milyona ulaştı. Bu kartlarla yapılan toplam harcama 2,8 trilyon lirayı aşarken, bireysel kredi kartlarının toplam limiti 13,3 trilyon liraya çıktı. Gecikmeye düşen kart borçlarının tutarı 121 milyar lirayı, tüm bireysel kredilerde ödenemeyen toplam borç ise 227 milyar lirayı buldu.

30 GÜN GECİKME ŞARTI ÖNEMLİ

BDDK’nin 30 Ocak 2026 tarihli düzenlemesine göre, anapara ya da faiz ödemesi 30 günden fazla geciken bireysel krediler, kredili mevduat hesapları ve kredi kartı borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ancak bu haktan yararlanmak için bankaya üç ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Kredi kartı borçlarında başvuru süresi nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

Yapılandırma kapsamında borçlar en fazla 48 ay vadeye kadar yeniden planlanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK, KİMLER KAPSAM DIŞI?

Düzenleme, borcunu zamanında ödeyenleri kapsamıyor. 30 Ocak tarihine kadar gecikmeye düşmüş borçlar yapılandırmaya dahil edilirken, bu tarihten sonra oluşan gecikmeler kapsam dışında bırakıldı.

Kredi kartı ekstresinin yalnızca asgari tutarını ödeyenler ya da hiç ödeme yapamayanlar da yapılandırma hakkından faydalanabilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Yapılandırma sonrası oluşan taksitler, kredi kartlarının aylık asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun yüzde 50’si ödenmeden kart limitinde artış yapılmayacak. Yapılandırma tutarının kart limitini aşması ise limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

FAİZ ORANLARI NASIL BELİRLENECEK

Kredi kartı borçlarında yapılandırma faizi aylık yüzde 3,11’i geçemeyecek. Bu orana vergi ve fon kesintileri dahil olacak. Uzun vadeye yayılan yapılandırmalar ödeme kolaylığı sağlasa da, vade kısaldıkça toplam geri ödemenin düşeceği belirtiliyor.

İhtiyaç kredilerinde ise faiz oranı için üst sınır belirlenmedi. Bankalar vade ve müşteri profiline göre oranı kendileri belirleyecek. Uzun vadelerde yüzde 3’ün altında faiz uygulanabileceği ifade ediliyor.

KMH VE ARTI PARA DA KAPSAMDA

Kredili mevduat hesabı, artı para ve avans hesapları da yapılandırma kapsamına dahil edildi. Bu hesaplardan kullanım yapıp borcunu vadesinde ödeyemeyenler de bankalarına başvurarak yapılandırma talep edebilecek.

BORÇLAR BİRDEN FAZLA BANKADAYSA NE OLACAK

Borçların farklı bankalara dağılmış olması halinde borç transferi yöntemiyle tüm borçlar tek bankada toplanabilecek. Uzun vadeli yapılandırma, özellikle yüksek faiz ortamında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

DÜZENLİ ÖDEME YAPAN AVANTAJLI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, düzenli ödeme yapanlar açısından bu düzenlemenin bir mağduriyet oluşturmadığını vurguluyor. Borcunu zamanında ödeyenler yasal takibe düşmezken, kredi notlarını da koruyarak bankacılık hizmetlerine daha rahat erişebiliyor.

Yapılandırma hakkının kullanılmaması ve borcun ödenmemesi durumunda ise yasal takip ve icra süreci devreye giriyor.

