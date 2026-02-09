FETÖ Nedeniyle Kayyım Atanmıştı... Ünlü Döner Markası Rekor Bedelle Satılıyor

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle kayyım atanarak TMSF yönetimine geçen Maydonoz Döner için satış süreci başlatıldı. Türkiye ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunan marka, kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle ihaleye çıkarılırken, muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak belirlendi.

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle kayyım atanan ve bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetiminde bulunan Maydonoz Döner, satışa çıkarılıyor. Türkiye genelinde ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunan marka için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu. Satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.

Şubat 2025’te FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla operasyon düzenlenen şirket, yaklaşık bir yıldır TMSF tarafından yönetiliyordu. Bu sürecin ardından markanın geleceğine ilişkin yeni bir adım atıldı.

TMSF SATIŞ KARARI ALDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satış kapsamına aldı.

İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yaklaşık 400 şubesi bulunan marka için ihale, kapalı zarfla teklif alma ve ardından açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhale 1 Nisan günü saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son teklif verme tarihi ise 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT DETAYLARI

Franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner Grubu için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu. İhaleye katılım için yatırılması gereken teminat tutarı ise 236 milyon TL olarak belirlendi. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletini haiz menkul kıymetler şeklinde sunulabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Maydonoz Döner
