Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 12 İl İçin Sarı Uyarı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini artıracak kuvvetli sağanak ve fırtına için saat vererek uyarıda bulundu. 12 ilde sarı kodlu alarm verilirken, sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde etkisini artıran yağışlı hava dalgası yeni haftanın sonuna kadar devam edecek. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklenirken, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. 12 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

YAĞIŞ VE FIRTINA GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar çevresi, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden eseceği, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, rüzgar hızının bazı bölgelerde 50 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz’in batısı ile Batı Akdeniz’in batısında fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken, fırtınanın kısa süreli ancak kuvvetli olacağı bildirildi.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için saat 18.00’e kadar kuvvetli yağış uyarısı yaparken; Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu alarm verdi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.

YAĞIŞLAR HASARA YOL AÇTI

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak ve kar erimesi nedeniyle bazı dere yatakları taştı. Antalya’nın Alanya ilçesinde ise şiddetli yağış sonrası kırsal mahalleleri bağlayan yollarda hasar meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle bazı evlerde ve tarım alanlarında zarar oluştu.

METEOROLOJİDEN ÇAĞRI

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
