Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti

Ankara Keçiören’de cezaevinden izinli çıkan bir kişi, annesi ve kızını öldürüp cesetlerini araca koyduktan sonra boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti.

Ankara’da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz’i (57) ve 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz’i tabancayla öldürdü. Şüpheli, daha sonra cesetleri hafif ticari araca koyarak boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in (28) yaşadığı eve gitti.

KURYE KILIĞINA GİRDİ

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi’nde meydana gelen olayda Cengiz, eşinin kapıyı açmayacağını düşünerek kurye kılığına girdi. Başına kask takarak zile basan saldırgan, kapıyı açan eşini de tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri dört kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

