Bakan Fidan'dan Suriye ve İran Uyarısı: 'Bölgemiz Yeni Bir Savaşı Kaldıramaz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran meselesi gündemimizi meşgul ediyor, bölgemizin yeni bir savaşı kaldıracak hali yok. Cumhurbaşkanımız da bu konuda hassasiyet içerisindeler. İki gün önce Umman'da İranlılar ile ABD'li yetkililer bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bilgi verdi. ABD'li yetkililerle de görüşüldü. Neticeye ulaşılması zor bir konu, sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli. Yaratıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor, tarafların çözmeye yönelik bir irade varsa bunu görüyoruz.

'ANİ SAVAŞ TEHDİDİ YOK'

* Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. Bir ihtimal var, kapı aralandı, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta da müzakere kararı alınması ve nükleer dosyadan başlanması önemli bir karardı. İranlılara dört maddeyi al veya terk et demek çözüm değildir, ABD'lilere anlattık. İranlılarla nükleer konusunda bir iradeyi gördükten sonra ABD tarafına da söyledik, buradan gidilmesi daha iyi olur diye. Nükleer konu en önemli konu. İranlıların tartışmak istedikleri konu adeti ile ABD'lilerin konu adedi bir değil. İran 2 konu konuşmak istiyor. Biri uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili mevcut uygulamanın keyfiyeti nedir. Diğeri ise zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki uranyum ne olacak. İran sadece bunu konuşmak istiyor.

* ABD biraz baskı unsuru gösterme konusunda bir metot belirliyor. Büyük filoların gönderilmesi, bombardımanların gönderilmesi, stratejik güçlerin kaydırılması, İran'ın sürekli 'füze adetini çoğalttık' demesi her iki tarafın da muhtemel bir saldırının iki taraf için de sıkıntılı olacağına dair ipuçlarını veriyor. Birincisi güç göstermek ikincisi hazırlıklı olmak.

'İRANLILARA SÖYLE HER ŞEY OLABİLİR'

* Ayrıca İran konuşurken saldırıya uğradı. 12 günlük haziran savaşında bir gece ABD'den telefon aldık, "İranlılara söyle, bir kaç saat içinde her şey olabilir" dediler. İranlı meslektaşımla görüştüm, "Nasıl olur görüşme tarihi verdik" dedi. Görüşen ABD idi, vuran İsrail'di. Durum farklı olabilir bu kez. Felaketi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması var. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı, İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın. Onların da kendi karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir karar almışlar. Umman'daki sistemle devam etmek istiyorlar. Aynı yer, aynı insanlar, aynı usul.

* İşbirliği platformlarına ihtiyacımız var. Bölgenin en büyük ihtiyacı bölge ülkelerinin birbirine güven telkin etmesidir. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki perspektifi askeri, siyasi, ekonomik alanda bölgesel dayanışmayı kurumsal hale getirmek. Bunun tartışmalarının yapılması da önemli. İleri bir takım teklifler gündeme geliyor, yakın zamanda bölgesel istikrara katkıda olacak gelişmelerin olacağına inanıyorum.

'NEREDE DURACAĞI BELLİ OLMAZ'

* Kamuoyu nezdinde de kötü senaryoları gündeme getirmek istemem. İran büyük bir saldırıya uğraması durumunda karşılık vereceğini söyledi ki bölge ülkelerdeki hedeflere saldırı da var bunun içinde. Bölge ülkelerdeki ABD üstlerine saldırı adı altında enerji alt yapılarının vurulması bölgedeki savaşın yaygınlaşmasını beraberinde getirebilir, o kulvara girince nerede duracağı belli olmaz. Milli güvenlik ile ilgili yakından takip ettiğimiz konular var, terörle mücadeleyi negatif hale getirebilecek bir senaryoyu istemiyoruz. Savaş büyük dramları ve istikrarsızlaşmayı getirir. Hava saldırısı ile İran'daki rejim yıkılmaz. İran toplumundaki rahatsızlıklara yönelik sert cevaplar var, kayıpların ne olduğuna yönelik spekülasyonlar var. İranlı bakan geldiğinde verdiği rakam vardı ve bu konuda net olduğunu söyledi. Resmi rakam da büyük bir rakam. Fransız meslektaşım 30 binden bahsediyordu. Günün sonunda büyük bir rakam insan hayatı söz konusu olduğunda. Bu boş bir hayal, Şu olabilir: Hükümet, sistem zayıflar, halka hizmet götüremez ve mevcut rejim radikal kararlar alarak belki düzeltmeyi tercih edebilir, dönüşebilir. Rejim değişikliğinin pratikte olabileceğini düşünmüyorum. İki tür konuşmalarımız olur. Biri kayıtlara geçen diğer ise dostane görüşmelerimiz. Sorunu İran'ın rejimi olarak tanımlamak doğru olmayabilir. Sorun rejimin kararlar ve uyguladığı politikalar. İran rejiminden daha merkezi olan rejimler var. Onlar küresel sıkıntılara yol açmadığı sürece küresel bir şikayette olmuyor. Devrimden beri aynı kadroların olması, ülkeyi bir ulus devlet sistematiğinden ziyade devrimi devam ettiren bir örgüt gibi bakmaları ve yönetmeleri sistematik bir soruna neden oluyor olabilir.

* İran uranyum zenginleşmesi açısından bir bedel ödemiş ülke, son 30 yıldır davası. İran'ın bu konuda bir ısrarı var, bir yandan da liderin atom bombası yapmak haramdır fetvası var, bu fetva ortadayken sistem bomba üretemiyor ama bomba yapmaya yakın yetenekler geliştiriyorlar. Bomba yapmıyorsunuz ama yetenek geliştirdiğiniz için yaptırıma tabisiniz. İnsanların anlamadığı bu. Atom bombası yapmıyorlar ama onun başlığı olan uranyum zenginleştirilmesi yapıyorlar. Atom bombası yok, yapmak istediklerine dair veri de yok. Bir yandan başlık geliştirmeniz bir yandan da uranyum zenginleştirmelisiniz. Buradaki sorun uranyum zenginleştirilmesi.

SURİYE DOSYASI

* Suriye'nin birliği, bütünlüğü açısında bayağı mesafe kat edilmedi, kan dökülmeden diyalog yoluyla gelişiyor olması önemli. Biraz daha gidilmesi gereken mesafe var. YPG'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Kürt nüfusunun yaşadığı yerde pozisyon alması bir önceki haritaya göre çok daha sağlıklı bir durum. Ama bu durumdan daha iyi bir duruma da gidilebilir. Mutabakat gereği tamamlanması gereken adımlar var. İki tarafta da güvensizlik var. YPG'nin de tarihi bir dönüşüm yaşaması gerekiyor kendi içinde. Daha gerçekçi daha Suriyeli, Irak ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeyen, PKK'nın orijinal emellerinin bir parçası olmayan bir durumda olurlarsa kendi ülkelerindeki Kürtlerin duruşuyla ilgili bir mücadele zemini olur, siyasi mücadele esastır. Biz Cumhurbaşkanı Şara'ya da bunu öneriyoruz. Büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Süreç devam ediyor. Şam'daki hükümetin tüm vatandaşlara sağladığı hak ve eşitlik ortamı önemli.

'TOKSİK ANLAYIŞ' VURGUSU

* Kürtlerin Şam ile tanışma imkanı olmadı, onlar farklı bir iradenin kontrolü altındaydılar, şimdi yavaş yavaş tanışacaklar. Ülke olarak Suriyeli Kürtlerle inanılmaz bir hassasiyetimiz oldu. Daha önce Beşşar Esad ile defalarca görüştük. Kürtlerin haklarını da o zaman görüştük, çoğunun vatandaşlığı yok, ait hissetmiyorlar ve bu sıkıntı getirir dedik. Biz kendimiz için ne istiyorsak bölgemiz için de onu istedik. Orda şöyle bir doldurma oldu. her Sünni Arap'ın DEAŞ'lı ilan eden bir PKK propagandası oldu. Diğer taraftan ise her Kürt'ü PKK'lı YPG'li gören bir anlayış oldu. Bu toksik anlayışların izole edilmesi gerekiyor. Ahmet Şara ve arkadaşlarının çizgisi düzgün. Halka zulmetmediler, inşallah bu sayfa da Kürtlerin ve Arapların lehine kapanır ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilir ve Suriye daha güzel bir geleceğe yol alır. Bölgenin en büyük şansı Türkiye'de istikrarlı bir yönetimin olması ve Cumhurbaşkanımızın irade makamında olmasıdır. Bu Türkiye'nin ve bölgenin bir şansı.

PKK İLE MÜCADELE

* PKK Sincar, Mahmur ve Kandil'de var. Kandil mağaralar topluluğudur. Sincar ve Gare ötesi unsurların daha da yoğunlaştığı alanlardır. Buralarda çok uzak olmayan zamanda birtakım değişiklikler olacağını düşünüyorum.

* Hükümetin Cumhurbaşkanı tarafından atanmış Dışişleri Bakanıyım, belli bir hiyerarşi içinde çalışıyorum, bu kadar hayati konularda Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında bir çerçeve çizmemiz mümkün değil. Bir siyasi hareket içinden geliyoruz ve ait olduğumuz bir ittifak platformu var. Sayın Bahçeli’nin durduğu yer belli, Suriye konusunda dengeli ve isabetli yorumları oldu. Olması gerekenler oydu, hem bölge halkının hem de Kürtlerin lehine. Kan dökülmeden bu aşamaya gelinmesi iyi. Dilerim bundan sonra da kan dökülmeden ve diyalogla ilerler. Türkiye olumlu tüm yaklaşımların arkasındadır, yeter ki küçük iktidar alanları oluşturmak için oyunlar yapmasınlar, büyük resme baksınlar. 50-60 yıl önceki kır gerillacılığının zihniyle menfaat çıkmıyor artık, bunu gör artık.

Kaynak: Haber Merkezi