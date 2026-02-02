Yangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla Vurulmuş
Esenler’de çıkan yangının ardından bir iş yerinde bulunan 2 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yangının, olayı örtbas etmek amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yangın, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
CİNAYET ŞÜPHESİ ARTTI
Yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde kontrol yapan sağlık ekipleri, silahla vurulmuş 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin Şükrü Yılmaz (45) ile İsmail Akın olduğu belirlendi. İncelemede, Yılmaz’ın koltukta, Akın’ın ise elinde silahla yerde bulunduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yangın ile cinayet ihtimali arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: