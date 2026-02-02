Yangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla Vurulmuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ARTTI

Yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde kontrol yapan sağlık ekipleri, silahla vurulmuş 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin Şükrü Yılmaz (45) ile İsmail Akın olduğu belirlendi. İncelemede, Yılmaz’ın koltukta, Akın’ın ise elinde silahla yerde bulunduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yangın ile cinayet ihtimali arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Kaynak: DHA