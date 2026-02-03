Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledilmişti: Özlem Arslan Cinayetinde Kan Donduran Görüntüler

Muğla’nın Milas ilçesinde, işe gitmek üzere evinden çıkan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, boşanma sürecinde olduğu eşi Nihat Arslan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde Özlem Arslan’ın defalarca “Bırak beni” diye bağırarak yardım istediği duyuldu.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum’da bir markette çalışan Özlem Arslan (39), evden çıkıp işe gitmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. Boynuna ve karnına aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Özlem Arslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın olay sırasında cep telefonu taşımadığını ve üzerindeki kıyafetleri kaçarken bir çöp konteynerine attığını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, Özlem Arslan’ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi.

KATİL ZANLISI ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Nihat Arslan, Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde saklandığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Arslan’ın suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI DEHŞETİ KAYDETTİ

Cinayet anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, Nihat Arslan’ın apartmandan çıkan Özlem Arslan’ın yanına hızla yaklaştığı, kolundan tutarak engellemeye çalıştığı ve ardından bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde, çok sayıda bıçak darbesi alan Özlem Arslan’ın kurtulmak için çabaladığı ve “Bırak beni” diyerek yardım istediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

