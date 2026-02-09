MOSSAD Ağı Deşifre Edilmişti... İki Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu tutuklandı. Şüpheliler, Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanmıştı.

FİLİSTİNLİLERİ İZLEMİŞLER

Soruşturma dosyasına göre Derya ile Kerimoğlu ticari faaliyetler ve sosyal ilişkiler kurarak MOSSAD adına bilgi topladı. Şüphelilerin özellikle Filistinlilerle temasları ve Ortadoğu bağlantılı iş ilişkileri üzerinden edindikleri bilgileri kriptolu haberleşme sistemleri aracılığıyla İsrail istihbaratına aktardıkları belirtildi.

Ayrıca Türkiye ve farklı ülkelerden temin edilen SIM kart, modem ve yönlendirici cihazlara ait şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adreslerinin fotoğraflanarak MOSSAD'a gönderildiği de soruşturma kapsamında yer aldı.

Kaynak: AA