Çifte Cinayette Kritik Detaylar... Şüpheler 'Tanıdık' Birine Çevrildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Turgut (79) ve Nuran Çakaloğlu (79) çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Bir süredir anne ve babasından haber alamayan Dr. Ahmet Çakaloğlu’nun eve gelmesiyle ortaya çıkan cinayet sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

SESLER DUYULDU

Komşular, gece saat 03.00 sıralarında evden kavga sesleri duyduklarını ifade etti. Olayın aydınlatılması için Aydın Emniyeti tarafından beş ayrı özel ekip oluşturuldu. Evde güvenlik kamerası bulunmazken, savcılık kararıyla konut mühürlendi. Yapılan incelemede Turgut Çakaloğlu’nun cesedinin evin giriş katında, eşi Nuran Çakaloğlu’nun ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi. Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi olduğu belirlendi.

ALIŞILMADIK DETAYLAR

Polis ekipleri, evdeki iki kese dolusu altının alındığını, ancak Nuran Çakaloğlu’nun üzerindeki ziynet eşyalarına dokunulmadığını saptadı. Eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmazken, cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmeye çalışıldığı ve şüpheli ya da şüphelilerin aileyi tanıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA