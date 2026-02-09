Çifte Cinayette Kritik Detaylar... Şüpheler 'Tanıdık' Birine Çevrildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin cesetleri farklı katlarda bulunurken, altınların alınması ve zorla giriş izine rastlanmaması cinayetlerin planlı olduğu şüphesini güçlendirdi. Polis, saldırganın yakın çevreden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Son Güncelleme:
Çifte Cinayette Kritik Detaylar... Şüpheler 'Tanıdık' Birine Çevrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde Turgut (79) ve Nuran Çakaloğlu (79) çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Bir süredir anne ve babasından haber alamayan Dr. Ahmet Çakaloğlu’nun eve gelmesiyle ortaya çıkan cinayet sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

SESLER DUYULDU

Komşular, gece saat 03.00 sıralarında evden kavga sesleri duyduklarını ifade etti. Olayın aydınlatılması için Aydın Emniyeti tarafından beş ayrı özel ekip oluşturuldu. Evde güvenlik kamerası bulunmazken, savcılık kararıyla konut mühürlendi. Yapılan incelemede Turgut Çakaloğlu’nun cesedinin evin giriş katında, eşi Nuran Çakaloğlu’nun ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi. Turgut Çakaloğlu’nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu’nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Çifte Cinayette Kritik Detaylar... Şüpheler 'Tanıdık' Birine Çevrildi - Resim : 1

ALIŞILMADIK DETAYLAR

Polis ekipleri, evdeki iki kese dolusu altının alındığını, ancak Nuran Çakaloğlu’nun üzerindeki ziynet eşyalarına dokunulmadığını saptadı. Eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmazken, cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmeye çalışıldığı ve şüpheli ya da şüphelilerin aileyi tanıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Aydın'da Esrarengiz Ölüm: Haber Alınamayan Çift, Evde...Aydın'da Esrarengiz Ölüm: Haber Alınamayan Çift, Evde...Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledilmişti: Özlem Arslan Cinayetinde Kan Donduran GörüntülerBoşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledilmişti: Özlem Arslan Cinayetinde Kan Donduran GörüntülerGüncel

Yangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşYangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Aydın
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İstanbul'da Trafik Kilitlendi! Araçlar Durma Noktasına Geldi İstanbul'da Trafik Kilitlendi
Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu... İstanbul Bile Yer Değiştirmiş Kandilli'den Çarpıcı 6 Şubat raporu: Yıkım Neden Ağır Oldu?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak? Ömer Çelik'ten Yanıt Geldi Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak?
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak
Tapusu Olanlar Dikkat: Sadece 5 Gün Kaldı! Kaçırana 2 Kat Ceza Kesilecek Tapusu Olanlar Dikkat: Sadece 5 Gün Kaldı! Kaçırana 2 Kat Ceza Kesilecek
Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek? Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?