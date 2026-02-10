Kars’ta Tipi Fırtınası! Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı.

Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA