İstanbul Merkezli 14 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda 305 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturdukları gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu arzı yapıldığı belirlendi. Uyuşturucu satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği tespit edildi.

Soruşturma sonucu bu sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda; torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının polsiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden bir pazar ağı kurmaya çalıştıkları tespit edilmiştir."

Kaynak: DHA

