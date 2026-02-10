Ergin Ataman'ı Yıkan Ölüm

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefat ettiği duyuruldu. TBF, merhumeye rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ergin Ataman'ı Yıkan Ölüm
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

